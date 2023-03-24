شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في وضع حجر أساس للمباني السكنية للمتضررين من كارثة الزلازل، ولـ4 مستشفيات في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأقيمت في مدينة إسكندرون مراسم وضع حجر أساس المباني السكنية للمتضررين من كارثة الزلزال ولمستشفيات "إسكندرون" و"دفنة" و"أنطاكية" و"الطوارئ".

وفي كلمة ألقاها خلال المراسم قال أردوغان: "اليوم وضعنا حجر الأساس لمستشفيات أنطاكيا بسعة 400 سرير، وإسكندرون 600 سرير، والطوارئ 200 سرير، ودفنة 300 سرير".

وتابع: "سيجري إنشاء مدينة طبية في منطقة غُلدران بهاطاي بسعة ألف سرير".

وأضاف: "لن نغادر مناطق الزلزال حتى تُضمد كل الجروح ويعاد بناء ما دُمر على نحو أفضل".

وأشار إلى أن حكومته عازمة على جعل تركيا مقاومة للكوارث عبر الخبرات التي اكتسبتها والمشهد الذي أحدثته الزلازل الأخيرة وتوقعات العلماء.

وذكر أن الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي، أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير.

وشدد الرئيس التركي على أن الألم الناجم عن ذلك لا يزال في القلوب سواء على مستوى الدولة أو الشعب.

وأضاف: "خسائرنا كبيرة جداٍ وألمنا عميق جداً إلى درجة أن الكلمات لا تكفي لوصفها".

ولفت إلى أن حكومته انتقلت إلى مرحلة البناء في استعدادات المساكن الجديدة الدائمة بالمنطقة المنكوبة.

وأوضح أن الحكومة تعهدت ببناء 319 ألف منزل جديد في غضون عام لإعادة إحياء المدن المتضررة من الكارثة.

"سنعمل حتى تعود الحياة لطبيعتها"

كما قال أردوغان، خلال برنامج إفطار جماعي حضره مع زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت باهجلي، وأسر ضحايا الزلزال في مدينة بويوكداليان الجمعة إن البلديات ستواصل أنشطتها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في منطقة الزلزال.

وأضاف أردوغان، نريد أن نتخذ خطوة مهمة نحو إعادة بناء مدننا من خلال الاستفادة المثلى من فصلَي الربيع والصيف.

وأكد أن حكومته تتعامل مع تبعات واحدة من أعظم الكوارث الطبيعية لا في تركيا فحسب، بل في تاريخ البشرية.

وأوضح: "أمامنا عملية حرجة ودقيقة وتتطلب أعلى مستوى من التركيز، لا يسعنا التغلب على هذه الكارثة الخطيرة إلا بالتضامن الحقيقي بين الدولة والشعب، من خلال الاستفادة المثلى من فصلي الربيع والصيف، نريد أن نقطع مسافة كبيرة في إعادة بناء مدننا".

وأردف: "أنجزنا قرابة نصف جهود تقييم الأضرار، وأعمال إزالة الركام تتقدم بسرعة، وأعمال تركيب مدن الخيام والمنازل الجاهزة مستمرة".

وصرح الرئيس أردوغان بوضع أساسات 7 آلاف و353 منزلاً و620 منزلاً قروياً في ولاية قهرمان مرعش الخميس، والتشمير عن السواعد اليوم لبناء 3 آلاف و122 منزلا في هاطاي.

وذكر أن حكومته بدأت بناء مستشفيات في أنطاكيا بسعة 400 سرير، وإسكندرون 600 سرير، و"الطوارئ" 200 سرير، ودفنة 300 سرير بولاية هاطاي.

وتابع: "إضافة إلى ذلك، سنبني مدينة طبية بسعة 1000 سرير مجهزة بأحدث التقنيات في هاطاي أيضا".

مستشفيات في هاطاي

وفي السياق، أوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن مستشفى إسكندرون الحكومي يضم 600 سرير، و154 سريراً للعناية المركزة، و27 غرفة عمليات، و113 عيادة، ومركزاً للأورام، وآخر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر قوجة في سلسلة تغريدات، أن مستشفى دفنة الحكومي يضم 300 سرير، و80 سريرا للعناية المركزة، و12 غرفة عمليات.

وبين أن مستشفى دفنة سيبدأ تقديم الخدمة للمواطنين في غضون 60 يوما.

وأضاف أن مستشفى أنطاكيا الحكومي يضم 400 سرير، و12 غرفة عمليات، ومركزاً للأورام.

وتابع قوجة: "نخطط لأن يكون مستشفى أنطاكيا جاهزاً لتقديم الخدمة في 10 مايو/أيار المقبل".

وأرفق وزير الصحة تغريداته بمقاطع مصورة عن ميزات المستشفيات الجديدة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.