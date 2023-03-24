سياسة
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الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من رحلات عدّة مطارات.. ما القصة؟
بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء.
الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من رحلات عدّة مطارات.. ما القصة؟
الطيران المدني فرنسا يطلب إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء / صورة: AP
24 مارس 2023

طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات، الجمعة، إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد.

وسبق أن أقرّت الإدارة العامة في الأيام السابقة تخفيضات في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنّب مزيد من التعطيل.

وكانت الإدارة حذّرت من أنّ التخفيضات ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية مقرّر الثلاثاء.

وأمس الخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا كافة لليوم التاسع، اعتراضاً على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين الجمعة توقيف واستجواب 457 متظاهراً شاركوا في احتجاجات الخميس.

وقال دارمانين في تصريحات متلفزة مع قناة "سي نيوز"، إن الشرطة تعاملت مع عدد من أعمال العنف، بينها 903 حالات إشعال نيران في الممتلكات وصناديق القمامة بالعاصمة باريس.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "مستعد للحديث مع قادة النقابات بمجرد أن يتخذ المجلس الدستوري قراره"، وفق الموقع.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، أقرت الحكومة موافقة ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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