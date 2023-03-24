قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث إن العالم ينبغي أن يستمع لصوت الصين من أجل إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

وقال سانشيث في مؤتمر صحفي، الجمعة في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "الصين لاعب عالمي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الحرب وبإمكان أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها".

ومن المقرر أن يزور سانشيث العاصمة الصينية في 31 مارس/آذار لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الزعيمين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها "غير منحازة" وقدّمت خطة سلام من 12 نقطة فيما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وساند سانشيث علانية اقتراح السلام الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يتضمن مطالب بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.