أعلنت دول مجموعة الساحل، الجمعة، أن "37 مليون شخص بدولها الخمس يفتقدون الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي".

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء المياه بدول الساحل الإفريقي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه والتنمية المستدامة، المنعقد في نيويورك، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وشدد البيان، على "ضرورة تسريع وتيرة الاستثمارات لصالح قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال إعطاء أولوية سياسية عالية لهذا القطاع".

ولفت إلى أن "الحصول على المياه والصرف الصحي له تأثير كبير في صحة السكان وكرامتهم والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام والاستقرار".

وطالب بـ"دعم دولي لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الهشة، كالمياه والصرف الصحي، وربط المدارس والمراكز الصحية بشبكة مياه الشرب، وإنشاء مرافق صحية ملائمة".

كما أكد البيان "أهمية تسريع الجهود نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه من خلال تنفيذ استراتيجيات تمويل وطنية، وحشد تمويل دولي لصالح هذا القطاع، وتعبئة التمويل الخاص والوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ".

وأبرز "الحاجة إلى تمويل يبلغ 20 مليون يورو، خاصة بآليات جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بقطاع المياه في دول المجموعة".

ومجموعة الساحل تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ويضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر.