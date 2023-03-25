سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يحذر من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش، احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي. وقال في تصريح له بالعاصمة البريطانية لندن: "دون جيش الدفاع لن تكون دولة".
نتنياهو يحذر من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي
وصف نتنياهو في أثناء زيارته العاصمة البريطانية لندن رفض الخدمة العسكرية بالخطر الرهيب / صورة: AFP
25 مارس 2023

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش، احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو من العاصمة البريطانية لندن التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر حتى الأحد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "نتنياهو طالب في أثناء وجوده بلندن، المؤسسة الأمنية بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة".

وقال نتنياهو: "دون جيش الدفاع لن تكون دولة"، واصفاً رفض الخدمة العسكرية بـ"الخطر الرهيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا الجمعة أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل، احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها".

وفي وقت سابق الجمعة وقَّع قرابة 150 ضابطاً وجندياً من وحدة "8200" التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية اعتباراً من الأحد المقبل، للسبب ذاته.

كما أعلن أكثر من 100 ضابط طبيب احتياط، وقف أداء الخدمة العسكرية على الفور، حسب الصحيفة.

وخلال الأسبوعين الماضيين أعلن مئات ضباط الاحتياط مقاطعتهم الخدمة العسكرية حال استمر نتنياهو بدفع تشريعات خطة إصلاح القضاء.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 11 أسبوعاً احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة قوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفيما تقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي" تعتبر المعارضة أنها "انقلاب" على القضاء وتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us