سياسة
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مصاب بسرطان النخاع.. تدهوُر صحة أسير فلسطيني بسجون إسرائيل منذ 38 عاماً
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان بالنخاع الشوكي ويمكث في مستشفى سجن برزلاي "بوضع صحي خطير"، وندد النادي بمماطلة سلطات الاحتلال في نقله إلى المستشفى، "ما يشكل إحدى أبرز أدوات جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير".
مصاب بسرطان النخاع.. تدهوُر صحة أسير فلسطيني بسجون إسرائيل منذ 38 عاماً
الأسير دقة من بلدة باقة الغربية العربية د اخل إسرائيل، ومعتقل منذ 25 مارس/ آذار 1986 / صورة: مواقع تواصل
25 مارس 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني الجمعة إن وليد دقة المعتقل داخل سجون إسرائيل منذ 38 عاماً في "وضع صحي خطير" بمستشفى برزلاي (وسط).

وأضاف النادي (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن الأسير دقة (60 عاماً) "تعرض مؤخراً لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع في مستشفى برزلاي بوضع صحي خطير".

وحمّل البيان إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير المفكر وليد دقة المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عاماً".

ونقل عن سناء سلامة زوجة الأسير التي اطلعت على تفاصيل وضع "دقة" الصحي من الطبيبة المشرفة على حالته دون سماح لها بزيارته أنه "بدأ يعاني التهاباً رئوياً حاداً وقصوراً كلوياً حاداً وهبوطاً بنسبة الدم".

وأضافت أن ذلك "إلى جانب جملة أعراض صحية خطيرة يواجهها مؤخراً، وهو محتجز بغرفة خاصة لخطورة وضعه الصحي".

واعتبر نادي الأسير أن دقة "يتعرض لجريمة مستمرة من إدارة سجن (عسقلان) بمماطلتها بنقله إلى المستشفى، ما يشكل إحدى أبرز أدوات جريمة الإهمال الطبي/القتل البطيء".

والأسير دقة من بلدة باقة الغربية العربية داخل إسرائيل ومعتقل منذ 25 مارس/آذار 1986 ويمضي حكماً بالسجن 39 عاماً، وله عدة مؤلفات.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون هدفه حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة حياتهم.

وفي حينه قال نادي الأسير إن تصديق الكنيست على القانون "تشريع لجريمة الإهمال الطبي/القتل البطيء التي تنفذ فعلياً بحق الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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