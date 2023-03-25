أعلنت الحكومة اليمنية في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة الجمعة تضرُّر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء سيول بمحافظة مأرب وسط البلاد الأيام العشرة الماضية.

وذكر التقرير أن "9 آلاف و120 أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول التي هطلت على محافظة مأرب الأيام العشرة الماضية".

وأوضح أن "بين ذلك 273 أسرة تضررت بشكل كلي، و8847 أسرة تضررت بشكل جزئي".

ووجهت الوحدة "نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم".

وحسب تقارير حكومية فإن مأرب تستضيف أكثر من مليونَي نازح، يعيش معظمهم ظروفاً صعبة.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بدعم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لدعم قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021 أسفرت الحرب عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وفق الأمم المتحدة، فيما لا توجد إحصائية حديثة حول إجمالي عدد الضحايا.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، إذ يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليوناً على المساعدات.