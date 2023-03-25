سياسة
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لمنح فرصة للجميع.. السعودية تحدد عدد مرات أداء العمرة في رمضان
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة، وفق وسائل إعلام محلية.
لمنح فرصة للجميع.. السعودية تحدد عدد مرات أداء العمرة في رمضان
نبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة / صورة: Reuters
25 مارس 2023

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

ووفق صحيفة “عكاظ” أعلنت الوزارة الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان، موضحة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر".

ونبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد. موضحة أنه يجري تحديث المواعيد بصورة دورية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي عبر تطبيق "نسك" للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأكدت أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم استخراج التصاريح أيضاً عبر تطبيق "توكلنا" على أن تكون صحتهم سليمة وغير مصابين بفيروس كورونا أو مخالطين لمصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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