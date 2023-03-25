سياسة
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تركيا تدين وترفض مزاعم ضدها بتقرير أمريكي
أدانت وزارة الخارجية التركية مزاعم تضمنها تقرير حقوق الإنسان صادر عن نظيرتها الأمريكية. مؤكدة أن استمرارها بكفاح التنظيمات الإرهابية هدفه أمن تركيا والمنطقة وفي إطار القانون الدولي.
تركيا تدين وترفض مزاعم ضدها بتقرير أمريكي
الخارجية التركية أكدت أن التقرير الأمريكي صيغ بدوافع سياسية وخالٍ تماماً من الموضوعية ولا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد / صورة: AA
25 مارس 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية الجمعة عن إدانتها ورفضها لمزاعم تضمنها تقرير حقوق الإنسان الصادر عن نظيرتها الأمريكية لعام 2022.

وقالت الوزارة في بيان إن تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن الخارجية الأمريكية يتضمن كما في السنوات السابقة معلومات مجهولة المصدر ولا تمت للحقيقة بصلة ومزاعم لا أساس لها وتعليقات متحيزة بحق تركيا. وأضافت الخارجية التركية: "ندين ونرفض كل ذلك بالكامل".

ولفتت إلى استمرار كفاح أنقرة بحزم ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما PKK/YPG وكولن وداعش وDHKP/C​​​​، من أجل أمن تركيا والمنطقة في إطار القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت في هذا الصدد أن تركيا ترفض تناول كفاحها المشروع هذا بعد تحريفه في التقرير.

وعبرت عن أسفها لعدم تضمن التقرير سوى جزء من الهجمات الإرهابية التي نفذها PKK في تركيا عام 2022، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم بأبعاد لا يمكن إخفاؤها.

وتابعت: "نلفت انتباه الرأي العام إلى أن هذا التقرير قد جرى إعداده من دولة تغض الطرف عن أنشطة التنظيمات الإرهابية YPG/PYD/PKK وكولن، بل وتؤسس شراكة معها، وإننا نشكك بشرعية ومصداقية التقرير".

وجددت تأكيدها أن التقرير صيغ بدوافع سياسية وخالٍ تماماً من الموضوعية، وبالتالي لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد.

ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة للتركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وشددت على أن تركيا ستواصل بحزم إجراءاتها لحماية وتطوير حقوق مواطنيها والملايين من الأشخاص الذين تستضيفهم على أراضيها دون الالتفات لهذه الاتهامات التي لا أساس لها والمتحيزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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