قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن شركة تويتر ستقوم بتغييرات على علامة التوثيق الزرقاء في أبريل/نيسان المقبل.

ومنذ شراء رجل الأعمال، إيلون ماسك، لشبكة تويتر فرض رسماً شهرياً للحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

وقالت تويتر في تغريدة، الجمعة، إنها ستزيل علامة التوثيق عن الحسابات الموثقة التي جرى التحقق من هوية أصحابها ما لم يدفع المستخدمون 8 دولارات شهرياً.

وأوضحت الشركة أن هذا التغيير سيبدأ مطلع أبريل، وأبلغ مستخدمون للشبكة عن ظهور تنبيه لهم في أثناء استخدامهم تويتر يدعوهم للتسجيل في خدمة "تويتر بلو" حتى لا يفقدوا ميزة علامة التوثيق التي يمتلكونها.

وغرد ماسك الجمعة بأنه سيجري التحقق تلقائياً من حسابات الأفراد الذين يرتبطون بمؤسسات موثقة لدى تويتر.

ويمكن للمنظمات والمؤسسات توثيق حساباتها مقابل نحو 1000 دولار شهرياً.

وفي مطلع مارس//آذار قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين إن شركة تويتر سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح لشهر ديسمبر/كانون الأول.

وكان ماسك حذر، في نوفمبر الماضي، من احتمال إفلاس تويتر وقال في ديسمبر إن الشركة في طريقها إلى تحقيق "نقطة التعادل تقريباً للتدفق النقدي" عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير/كانون الثاني على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.