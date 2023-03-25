قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬نحو 10 آلاف أوكراني، من بينهم كثير من كبار السن والمعاقين، يتشبثون بالحياة وسط ظروف مروعة داخل وحول مدينة باخموت المحاصرة.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على المدينة في أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال عمر خان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي قدم المساعدة لسكان مدينة باخموت في الأيام الماضية إن التقديرات تشير إلى بقاء عدة آلاف في المدينة نفسها.

وقال في إفادة صحفية في جنيف عبر رابط فيديو من دنيبرو بأوكرانيا: "بالنسبة إلى المدنيين العالقين هناك، فهم يعيشون في ظروف قاسية جداً، ويقضون الأيام بأكملها تقريباً في قصف مكثف بالملاجئ (تحت الأرض)".

وأردف: "كل ما تراه مجرد أشخاص تبددت طاقتهم فقط من أجل البقاء على قيد الحياة".

وشنت روسيا هجوماً على أوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022 فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" قائلة إن العلاقات بين كييف والغرب تُمثل تهديداً أمنياً. ومذاك قتل عشرات آلاف المدنيين الأوكرانيين والجنود من كلا الجانبين.

وقال خان إنه مصدوم من حجم الدمار الذي شاهده.

"نهاية العالم"

وفي سياق منفصل حذّر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف من أن استمرار تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة يقرّب من نهاية العالم النووية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى به للصحفيين الجمعة في العاصمة موسكو، حذر خلالها من احتمالات نشوب حرب نووية.

وتطرق مدفيديف للموضوع قائلاً: "شحنات الأسلحة الأجنبية إلى أوكرانيا تقرّب في نهاية المطاف من نهاية العالم النووية كل يوم".

وبشأن المفاوضات، شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي أن موسكو تؤيد الحل السلمي عبر المفاوضات "إلا أن كييف تعارض ذلك".

وأضاف أن الدول الغربية تهدف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

وبغية مواجهة الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام، ترسل العديد من الدول الأوروبية آلاف الأسلحة والذخائر ومساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تجاوزت 3.6 مليار يورو.