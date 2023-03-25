سياسة
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بريطانيا تخطط لإيواء طالبي اللجوء بقواعد عسكرية
قالت شبكة سكاي نيوز إن الحكومة البريطانية تخطط لنقل المهاجرين إلى قواعد عسكرية وسط رغبة في إنهاء استخدام الفنادق في إسكان طالبي اللجوء.
بريطانيا تخطط لإيواء طالبي اللجوء بقواعد عسكرية
في وقت سابق من هذا الشهر وضعت الحكومة تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي / صورة: AP
25 مارس 2023

ذكرت شبكة سكاي نيوز السبت أن من المتوقع الإعلان في غضون أسابيع عن خطط للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبارات مهجورة.

وقال التقرير إنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.

وأشارت الحكومة إلى أنها ترغب في إنهاء استخدام الفنادق في إسكان طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نصارح دائماً بالضغط غير المسبوق الذي يتعرض له نظام اللجوء لدينا، والذي نتج عن زيادة كبيرة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير المشروعة إلى البلاد".

وأضاف: "نواصل العمل على مستوى الحكومة ومع السلطات المحلية لتحديد مجموعة من خيارات الإقامة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر وضعت الحكومة تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، وهو اقتراح تقول بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرم محاولات آلاف من مستحقي اللجوء.

ووضع رئيس الوزراء ريشي سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسية بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفاً العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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