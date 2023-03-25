سياسة
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أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
بحث الرئيس التركي ونظيره الروسي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأشار الرئيس التركي إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المبرم بين البلدين في سوتشي خلال 2022.
أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
توجه أردوغان بالشكر لبوتين لموقفه الإيجابي حول تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود / صورة: AA
25 مارس 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، السبت، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خطوات تطوير العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المبرم بين البلدين في سوتشي خلال 2022.

وتوجه أردوغان بالشكر لبوتين لموقفه الإيجابي حول تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ولفت أردوغان إلى إيلاء بلاده أهمية لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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