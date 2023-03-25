سياسة
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"هجوم دنيء".. أنقرة تدين الاعتداء على القرآن والعلَم التركي في الدنمارك
أكدت وزارة الخارجية التركية أن سماح الدنمارك بالاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي تحت اسم حرية التعبير، مرفوض رفضاً قاطعاً، وأوضحت أن تركيا أبدت انتقادها واحتجاجها الشديدين للسلطات الدنماركية، عقب الحادثة.
"هجوم دنيء".. أنقرة تدين الاعتداء على القرآن والعلَم التركي في الدنمارك
الخارجية التركية / صورة: AA
25 مارس 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية حادثة الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك.

وقالت الوزارة في بيانٍ السبت: "ندين بأشد العبارات الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم وعلمنا في الدنمارك".

وأكد البيان أن السماح لمثل هذه الممارسات تحت اسم حرية التعبير، مرفوض رفضاً قاطعاً.

وأوضح أن تركيا أبدت انتقادها واحتجاجها الشديدَين للسلطات الدنماركية، عقب الحادثة.

وأمس الجمعة، حرقت مجموعة متطرفة القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

الاعتداء المتطرف نفّذه أنصار مجموعة تُدعى "Patrioterne Gar Live (Patriots Live)" في الدنمارك، حيث بُثّ الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة للإسلام، إلى جانب الاعتداء على العلم التركي بالحرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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