سياسة
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بسبب الإضرابات.. الخطوط التركية تلغي 49 رحلة إلى مدن ألمانية
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 49 رحلة طيران كانت مقررة إلى مدن ألمانية يومي 26 و27 مارس/آذار الجاري، وذلك بسبب إضراب عمال المطارات، بدعوة من نقابات تضغط للحصول على زيادة رواتب في مواجهة التضخم.
بسبب الإضرابات.. الخطوط التركية تلغي 49 رحلة إلى مدن ألمانية
  بسبب الإضرابات.. الخطوط التركية تلغي 49 رحلة إلى مدن ألمانية   / صورة: AA
25 مارس 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 49 رحلة طيران كانت مقررة إلى مدن ألمانية يومي 26 و27 مارس/ آذار الجاري، وذلك بسبب إضراب العمال في المطارات الألمانية.

وأضافت في بيان لها السبت أن رحلات مطار إسطنبول- فرانكفورت، ومطار صبيحة غوكتشن - كولن، وكولن - صبيحة غوكتشن، والتي كان من المقرر إجراؤها غداً الأحد أُلغيت.

كما أشار البيان إلى إلغاء 44 رحلة طيران تجارية كان من المقرر إجراؤها يوم الاثنين من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن نحو مدن هامبورغ، وبريمن، وهانوفر، وفرانكفورت، وشتوتغارت ونورمبرغ، إلى جانب رحلتي شحن.

ومن المتوقع أن يشل إضراب واسع قطاع النقل في ألمانيا بدعوة من نقابات تضغط للحصول على زيادة رواتب في مواجهة التضخم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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