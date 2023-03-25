قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أقدمت الأسبوع الماضي على خطوة حساسة وأولية عبر بدء العمل على مشروع "طريق التنمية" الممتد من البصرة في العراق إلى بلاده، مبيناً أنهم سيواصلون زف بشائر جديدة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال اجتماع الجمعية العامة لوقْف "نشر العلم" (İlim Yayma Cemiyeti)، في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن شكره للقائمين على الوقف، إزاء أعمالهم الخيرية الممتدة لسنوات طويلة.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة مواصلة التضامن مع منكوبي الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب بلاده، فجر السادس من فبراير/شباط الماضي، خاصة في شهر رمضان.

وفي سياق آخر، أكد أردوغان على عزمهم تحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"، مبيناً أنهم يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق هذا الأمر.

وأوضح أنه وفي هذا الإطار، اتفقوا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على "العمل معاً لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية".

ووصف أردوغان المشروع المذكور بأنه خطوة لربط تركيا بمنطقة الخليج العربي من جديد.

وتابع: "سنواصل خلال الأيام المقبلة، زف البشائر الجديدة لشعبنا".

والأسبوع الفائت، أعلن أردوغان أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي الذي حل ضيفاً على أنقرة، على تكليف الوزراء المعنيين العمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع السوداني أن "هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة أننا مع مشاركتهم، سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا".