سياسة
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عرض ثانٍ من الشيخ جاسم بن حمد لشراء مانشستر يونايتد
تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بعرضه الثاني من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية السبت.
عرض ثانٍ من الشيخ جاسم بن حمد لشراء مانشستر يونايتد
عرض خيالي من الشيخ جاسم لشراء فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي / صورة: AFP
25 مارس 2023

قالت مصادر لرويترز اليوم السبت إن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، قدم عرضاً جديداً لشراء مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفق الوكالة قدم الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضه السابق في فبراير/شباط الماضي.

وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء إلى أي قروض عبر مؤسسة (ناين تو) الخاصة بالشيخ جاسم.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للعرض الجديد.

وكانت شبكة (سكاي سبورتس نيوز) ذكرت في وقت سابق اليوم أن قيمة العرض الجديد تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني (6.12 مليار دولار أمريكي)، لكن التقارير عبر موقعها الإلكتروني في وقت لاحق لم تذكر القيمة.

وبدأت عائلة جليزر الأمريكية، المالكة ليونايتد، عملية بيع النادي وتلقت عدة عروض منها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.

ووفق تقارير إعلامية، مُدِدَت المهلة النهائية المحددة الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش من يوم الأربعاء من مصرف "راين" الاستثماري الأمريكي الذي يساعد في عملية بيع النادي، وذلك بعد التباس بشأن موعد المهلة القصوى.

وأثارت عائلة جليزر غضب عديد من مشجعي يونايتد نتيجة إثقال كاهل النادي بديون ضخمة منذ استحواذهم عليه عام 2005.

وبدا أنهم مستعدون لجني أرباح هائلة عندما دعوا إلى الاستثمار الخارجي بالنادي في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي يونايتد في المركز الرابع في قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم وفقا لتحليل شركة ديلويت، وينظر كثيرون إلى النادي باعتباره من أهم الأصول في عالم الرياضة بصفة عامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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