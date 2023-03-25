وصل أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، صباح السبت.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية الحكومية أن "خفر السواحل الإيطالي، وسفينة الإنقاذ الإنسانية لويز ميشيل أنقذت عدة قوارب، كانت محمّلة بالمهاجرين، في الغالب من دول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر".

وأضافت أن "معظم القوارب القادمة من تونس أو ليبيا وصلت إلى منطقة استقبال المهاجرين المكتظة في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا".

وأشارت "أنسا" إلى أن "عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية إلى شواطئ إيطاليا يقدر بأكثر من 2000 شخص". ورجحت الوكالة استمرار تدفق المهاجرين.