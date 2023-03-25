قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن بلاده أبرمت اتفاقاً مع جارتها روسيا البيضاء لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف بوتين للتلفزيون الروسي أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.

وقال "لا شيء غير عادي هنا أيضا، أولاً، تفعل الولايات المتحدة ذلك منذ عقود. ينشرون منذ فترة طويلة أسلحتهم النووية التكتيكية على أراضي الدول الحليفة لهم".

وأضاف "اتفقنا مع لوكاشينكو على فعل المثل دون النكوص عن تعهداتنا. أعيد التأكيد، دون انتهاك التزاماتنا الدولية حول حظر انتشار الأسلحة النووية".

وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في روسيا البيضاء بحلول الأول من يوليو/تموز، مضيفاً أن موسكو لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.

وقال إن روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في روسيا البيضاء قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، كما نقلت عدداً من أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز إسكندر القادرة أيضاً على حمل تلك الأسلحة.

وبرر بوتين هذا القرار بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية.

وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين.

وقال "روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بلا مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".