سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار و“الجبهة الشعبية” تتبنى العملية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار أصيب بها مستوطنان إسرائيليان شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أغلق عدداً من مداخل مدينة نابلس لملاحقة منفذي الهجوم.
الضفة.. إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار و“الجبهة الشعبية” تتبنى العملية
إصابة مستوطنَين إسرائيليَّين بإطلاق نار بقرية حوارة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة / صورة: وسائل التواصل
25 مارس 2023

أصيب مستوطنان إسرائيليان السبت في عملية إطلاق نار بقرية حوارة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "إسرائيليَّين أصيبا في إطلاق نار من داخل سيارة مسرعة في منطقة حوارة"، مشيراً إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش، أنه "تجرى أعمال لملاحقة المخرّب الذي نفذ العملية إذ تجري القوات أعمال تمشيط وتغلق طرقات".

من جانبهما، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة "12" (خاصتان) في قت سابق، بأن "إحدى الإصابتين خطيرة والأخرى متوسطة".

وكانت الوسيلتان أشارتا إلى أن المصابَين جنديان في الجيش الإسرائيلي، لكن بيان الجيش لم يُشر إلى أنهما عنصران في قواته.

في السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أغلق عدداً من مداخل مدينة نابلس ونشر قوات إضافية في قرية حوارة لملاحقة منفذي الهجوم.

الجبهة الشعبية تتبنى

في سياق متصل أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السبت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في قرية حوارة بنابلس.

وقالت كتائب "أبو علي مصطفى" الذراع المسلح للجبهة الشعبية، في بيان: "نعلن تبنينا لعملية حوارة، (حيث) تمكن مقاومو الكتائب من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس".

ودعت الكتائب الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى "التوحد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينية".

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

واستُشهد نحو 90 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي حسب معطيات فلسطينية، فيما قُتل 14 إسرائيلياً في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us