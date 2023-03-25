أصيب مستوطنان إسرائيليان السبت في عملية إطلاق نار بقرية حوارة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "إسرائيليَّين أصيبا في إطلاق نار من داخل سيارة مسرعة في منطقة حوارة"، مشيراً إلى أنهما نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش، أنه "تجرى أعمال لملاحقة المخرّب الذي نفذ العملية إذ تجري القوات أعمال تمشيط وتغلق طرقات".

من جانبهما، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة "12" (خاصتان) في قت سابق، بأن "إحدى الإصابتين خطيرة والأخرى متوسطة".

وكانت الوسيلتان أشارتا إلى أن المصابَين جنديان في الجيش الإسرائيلي، لكن بيان الجيش لم يُشر إلى أنهما عنصران في قواته.

في السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أغلق عدداً من مداخل مدينة نابلس ونشر قوات إضافية في قرية حوارة لملاحقة منفذي الهجوم.

الجبهة الشعبية تتبنى

في سياق متصل أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السبت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في قرية حوارة بنابلس.

وقالت كتائب "أبو علي مصطفى" الذراع المسلح للجبهة الشعبية، في بيان: "نعلن تبنينا لعملية حوارة، (حيث) تمكن مقاومو الكتائب من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس".

ودعت الكتائب الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى "التوحد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينية".

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

واستُشهد نحو 90 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي حسب معطيات فلسطينية، فيما قُتل 14 إسرائيلياً في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.