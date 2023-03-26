سياسة
3 دقيقة قراءة
قره باغ.. أذربيجان تمنع نقل أسلحة من أرمينيا إلى جماعات مسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت اتخاذ تدابير بإقليم قره باغ لمنع قوات غير نظامية نقل أسلحة وذخائر من أرمينيا إلى الإقليم. وأكدت أن هذه القوات أجرت أعمال توسعة على الطرق القديمة بالمناطق الجبلية و الريفية وشقّت طرقاً جديدة بالمنطقة.
قره باغ.. أذربيجان تمنع نقل أسلحة من أرمينيا إلى جماعات مسلحة
قره باغ.. أذربيجان تمنع نقل أسلحة من أرمينيا إلى جماعات مسلحة / صورة: AA
26 مارس 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت اتخاذ تدابير بإقليم قره باغ لمنع قوات غير نظامية نقل أسلحة وذخائر من أرمينيا إلى الإقليم.

وذكرت الدفاع الأذربيجانية في بيان أنها رصدت الفترة الأخيرة نقل معدات عسكرية من أرمينيا إلى جماعات مسلحة غير نظامية بعدد من المناطق التي تتمركز فيها قوات روسية بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن عمليات نقل المعدات العسكرية والقوى البشرية تجري ليلاً وعبر الاستفادة من الظروف الجوية الضبابية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

وفي العام نفسه نشرت روسيا قوات لها وأقامت نقاط مراقبة بمناطق بإقليم قره باغ بموجب اتفاق مع أذربيجان وأرمينيا.

وأكّدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيانها أن الجماعات المسلحة غير النظامية أجرت أعمال توسعة على الطرق القديمة في المناطق الجبلية والريفية وشقّت طرقاً جديدة بالمنطقة.

وشدّدت على أنه رغم كل التحذيرات الأذربيجانية لم تتخَذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل المعدات والأسلحة من أرمينيا إلى تلك الجماعات المسلحة.

وأوضحت في هذا الإطار أن القوات الأذربيجانية منعت أعمال حفر القوات الأرمينية في اتجاه قرية يوقاري ويسلي التابعة لمحافظة فضولي في قره باغ.

فيما ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن الجيش الأذربيجاني أقام نقاط تفتيش على بعض الطرق الترابية الخاضعة لسيطرة العناصر الروسية بإقليم قره باغ.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها تبذل جهوداً لمنع تصعيد الأزمة في المنطقة.

أما وزارة الخارجية الأذربيجانية فأكّدت ببيان أن القوات الأرمينية نفذت أعمالاً استفزازية وغير مشروعة على أراضي أذربيجان، مشددة على ضرورة إقامة نقاط تفتيش بمواقع معينة لمنع الأنشطة غير القانونية على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us