أصيب 7 فلسطينيين مساء السبت في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق عدة شمال الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس بأن الجيش الإسرائيلي أغلق محيط مدينة نابلس بشكل كامل، وأقام عدداً من الحواجز العسكرية في عدة مناطق.

وأضاف دغلس أن مستوطنين إسرائيليين تجمعوا في عدد من المناطق بمحيط نابلس ونفذوا اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين، أبرزها على دوار دير شرف غربي المدينة ودوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وتابع بأن المستوطنين حطموا مركبات الفلسطينيين، كما هاجموا مطعم "العجوز والبحر" في بلدة دير شرف، وحطموا زجاجه، وأصابوا صاحبه.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال تعاملت هذه الليلة (السبت) مع 7 إصابات.

وأوضح أن الإصابات هي "إصابة أحد الفلسطينيين بكسر في القدم ببلدة بيتا جنوبي نابلس إثر اعتداء جنود إسرائيليين عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع بأن فلسطينياً أصيب باختناق بسبب رش وجهه بغاز الفلفل من المستوطنين ببلدة دير شرف (صاحب المطعم)، فيما أصيب 5 فلسطينيين باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بمواجهات مع الجيش شهدتها نفس البلدة.

وفي وقت سابق السبت أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار بقرية حوارة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "إسرائيليَّين أصيبا في إطلاق نار من سيارة مسرعة بمنطقة حوارة".

وفي 26 فبراير/شباط الماضي شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون إسرائيليون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات بعد مقتل مستوطنَين اثنين بإطلاق نار قرب البلدة.

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

وحسب معطيات فلسطينية قتل نحو 90 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي، فيما قتل 15 إسرائيلياً في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.