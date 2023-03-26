أدانت ثلاث دول عربية إحراق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك يوم الجمعة، ووصفته بـ"العمل التحريضي والاستفزاز الخطير لمشاعر المسلمين خلال شهر رمضان".

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في قطر والأردن والمغرب.

ووصفت الخارجية الأردنية في بيانها الحادثة بأنها "عمل تحريضي وعنصري مرفوض يستفز مشاعر المسلمين، بخاصة في شهر رمضان المبارك".

واعتبرت أن "إحراق المصحف الشريف فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة إلى الأديان".

وذكرت أنه "لا يمكن اعتبارها (حادثة إحراق القرآن) شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً".

ودعت إلى "وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي".

وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الأفعال باعتبارها "مسؤولية جماعية يجب على الجميع التزامها".

من جانبها قالت الخارجية القطرية في بيانها إن "هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضياً واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من مليارَي مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان المبارك".

وحذّرت من أن "السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجّج الكراهية والعنف، ويهدّد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة".

وجدّدت الخارجية "رفض دولة قطر التام كل أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية".

كما حذرت من أن "حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب الإسلاموفوبيا شهدا تصعيداً خطيراً باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم".

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأكدت أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.

وشدّدت على "دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم".

في السياق قالت الخارجية المغربية إن "المملكة تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن".

ووصفت الحدث بأنه "فعل شنيع"، معتبرة أنه "عمل استفزازي يمس مقدسات ومشاعر أكثر من مليار مسلم، بخاصة في شهر رمضان".

ودعا المغرب السلطات الدنماركية إلى "إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة".

والجمعة أقدمت مجموعة متطرفة على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونُفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى "Patrioterne Gar Live (Patriots Live)" في الدنمارك، حيث بُث الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على فيسبوك.