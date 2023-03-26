أكّد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن احتمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" لم ينتهِ تماماً، وأن ذلك مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها استوكهولم.

جاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة مساء الأحد.

وأوضح قالن أن الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو جاء نتيجة استجابة الأخيرة للمطالب التركية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية والحد من أنشطة أنصار تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها.

وأضاف قالن أن تركيا كانت ولا تزال تؤيد فكرة توسع حلف شمال الأطلسي.

وفيما يخص ملف شراء تركيا مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية قال قالن: "بالطبع نريد شراء هذه المقاتلات وتحديث ما بحوزتنا، لكن في حال لم نتوصل إلى اتفاق نهائي حول الصفقة، فلدينا بدائل".

وحول اللقاءات التي أجراها مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مؤخراً، قال قالن: "قلت لهم إنكم ترتكبون خطأ منطقياً بربطكم موضوع مقاتلات F-16 بملف عضوية السويد في الناتو، قلت لهم إنكم بهذه الخطوة تقودون الحوار إلى طريق مسدود".

وعن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مؤخراً إلى مصر أوضح قالن أن الزيارة كانت مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن جاوش أوغلو تناول مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية وملفات إقليمية والوضع الراهن في شرق المتوسط.

وتابع قائلاً: "نؤمن بأن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر له فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".