سياسة
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إيران: أي هجمات على قواعدنا بسوريا ستقابَل بردّ مضاد وحاسم
هدد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي برد حاسم ومضاد تجاه أي اعتداء على قواعد بلاده في سوريا.
إيران: أي هجمات على قواعدنا بسوريا ستقابَل بردّ مضاد وحاسم
قال خسروي إن "القواعد الإيرانية في سوريا جرى إنشاؤها بناءً على طلب دمشق” / صورة: AP
26 مارس 2023

حذر المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، وفق وكالة مهر الإيرانية للأنباء، من أن أي هجمات على القواعد الإيرانية في سوريا “التي جرى إنشاؤها بناءً على طلب دمشق”، ستقابل بردّ مضاد وحاسم.

وتأتي تصريحات حسروي بعد ضربات شنتها الولايات المتحدة في سوريا على إثر مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا. وقالت الولايات المتحدة إن المسيرة التي استخدمت في الهجوم إيرانية الصنع.

وهاجم حسروي الولايات المتحدة وقال إنها “تسعى للتملّص من تبعات وتداعيات احتلالها غير القانوني لجزء من الأراضي السورية على القوات العسكرية لهذا البلد، ومحاولة توجيه اتهامات لإيران لا صحّة لها”.

كما أضاف أنّه “لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة مع القوات العسكرية الأمريكية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة ومفبركة”.

وتابع: “لقد تحمّلت إيران أثماناً كبيرة لمواجهة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وتعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وتقف في وجهه” على حد تعبيره.

وقال خسروي إن لواشنطن “دوراً في تشكيل تنظيم داعش الإرهابي ودعمه، كأداة بحرب الوكالة لتحقيق أغراض سياسية في سوريا والعراق”، وأوضح أنّه “في اليومين الماضيين، نفذت مروحيات أمريكية عدة طلعاتجوية لزعزعة الاستقرار في سوريا، كما أقدمت على نقل إرهابيي داعش داخل الأراضي السورية، وهو ما يستدعي ردّاً صارماً”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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