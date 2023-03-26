وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة 14 مايو/أيار المقبل.

ولفتت اللجنة الأحد إلى أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الالكتروني، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي رُشح من كتلتَي حزبَي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليجدار أوغلو الذي جرى ترشيحه من قبل كتلتَي حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبَي ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو.