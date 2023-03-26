سياسة
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تركيا.. اعتماد ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو لخوض سباق الرئاسة
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا موافقتها بالإجماع على طلبَي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية.
تركيا.. اعتماد ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو لخوض سباق الرئاسة
اللجنة أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق كلا المرشحين / صورة: AA
26 مارس 2023

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة 14 مايو/أيار المقبل.

ولفتت اللجنة الأحد إلى أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الالكتروني، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي رُشح من كتلتَي حزبَي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليجدار أوغلو الذي جرى ترشيحه من قبل كتلتَي حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبَي ترشيح أردوغان وكليجدار أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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