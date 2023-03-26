بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطارات إسطنبول في تنقلاتهم خلال شهرَي يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط العام الجاري، 15 مليوناً و972 ألفاً و93 مسافراً.

وأظهرت معطيات موقع المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول خلال يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2023، بلغ 10 ملايين و768 ألفاً و64 مسافراً.

وحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار المذكور 8 ملايين و371 ألفاً، فيما المسافرين عبر الخطوط الداخلية بلغ مليونين و397 ألفاً.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغ عدد المسافرين عبر مطار صبيحة بالجانب الآسيوي من المدينة خلال الفترة ذاتها، 5 ملايين و204 ألفاً و29، بينهم مليونان و727 ألفاً و519 عبر الخطوط الخارجية للمطار.