سياسة
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مطارات إسطنبول تستقبل 16 مليون مسافر في شهرين
أظهرت معطيات موقع المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات التركية أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول وحده خلال يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2023 بلغ 10 ملايين و768 ألفاً و64 مسافراً.
مطارات إسطنبول تستقبل 16 مليون مسافر في شهرين
مطارات إسطنبول تستقبل 16 مليون مسافر في شهرين / صورة: AA
26 مارس 2023

بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطارات إسطنبول في تنقلاتهم خلال شهرَي يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط العام الجاري، 15 مليوناً و972 ألفاً و93 مسافراً.

وأظهرت معطيات موقع المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول خلال يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2023، بلغ 10 ملايين و768 ألفاً و64 مسافراً.

وحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار المذكور 8 ملايين و371 ألفاً، فيما المسافرين عبر الخطوط الداخلية بلغ مليونين و397 ألفاً.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغ عدد المسافرين عبر مطار صبيحة بالجانب الآسيوي من المدينة خلال الفترة ذاتها، 5 ملايين و204 ألفاً و29، بينهم مليونان و727 ألفاً و519 عبر الخطوط الخارجية للمطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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