أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، إثر إعصار مدمر اجتاحها أودى بحياة ما لا يقل عن25‭ ‬ شخصاً.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل فيدرالي لمقاطعات كارول وهامفريز ومونرو وشاركي، وهي المناطق الأكثر تضرراً جراء إعصار مميت اجتاح دلتا مسيسيبي.

ويمكن أن يشمل التمويل، منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضاً منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة، بحسب البيان.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات في ولاية مسيسيبي، حيث اجتاحت العاصفة مساء الجمعة العديد من البلدات في مسارها الذي استمر لمدة ساعة.

واستأنفت فرق البحث والإنقاذ يوم الأحد عمليات البحث وسط حطام المنازل والمباني بعد نزوح مئات الأشخاص.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من مخاطر الطقس القاسي في شرق لويزيانا وجنوب وسط ميسيسيبي وجنوب وسط ألاباما يوم الأحد.