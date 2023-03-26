سياسة
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الرياض تستضيف القمة العربية الخمسين مايو المقبل
أعلنت الجامعة العربية أن قمة القادة ستنعقد في 19 مايو/أيار المقبل في العاصمة السعودية الرياض، إذ ستكون هذه القمة الـ32 التي تقام بشكل عادي، والـ50 في تاريخ قمم الجامعة العربية على مدار 77 عاماً، وفق رصد "الأناضول".
الرياض تستضيف القمة العربية الخمسين مايو المقبل
تحديد موعد القمة الخمسين في تاريخ قمم الجامعة العربية- أرشيفية.  / صورة: AA
26 مارس 2023

أعلنت الجامعة العربية، الأحد، أن قمة القادة ستنعقد في 19 مايو/أيار المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت جامعة الدول العربية في بيان بأنه "من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالرياض في 19 مايو المقبل".

وأكدت أن ذلك الموعد أعلن "عقب المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة وإفادة السعودية بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه".

وأوضح البيان أن "القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويَي كبار المسؤولين والوزراء تمهيداً لانعقادها على مدار 5 أيام".

ولم يصدر عن السعودية بيان بشأن انعقاد القمة حتى الساعة 10:54 ت.غ.

وعُقدت آخر قمة عربية بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني السابق.

وستكون قمة الرياض المقبلة هي القمة رقم 50 في تاريخ قمم الجامعة العربية على مدار 77 عاماً، وفق رصد "الأناضول"

ومنذ أول قمة انعقدت بمصر عام 1946 وحتى قمة الجزائر، جاءت القمم العربية على نحو 31 قمة عادية و14 قمة طارئة و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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