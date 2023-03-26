طالبت الخارجية الفلسطينية الأحد بموقف أمريكي ودولي فعال لـ"إجبار إسرائيل على التزام تعهداتها ووقف استهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى".

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية مساء السبت على معتكفين في المسجد الأقصى وإخراجهم منه.

واقتحمت قوة من الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر مساء السبت، المسجد الأقصى وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.

وقالت الوزارة، إن "اقتحام الأقصى وطرد المصلين يُكذب ادعاءات الاحتلال بشأن التهدئة خلال شهر رمضان".

وأضافت أنها تطالب بـ"موقف أمريكي ودولي عملي وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على التزام تعهداتها في (اجتماعي) العقبة (الأردن) وشرم الشيخ (مصر)، ووقف استهداف القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى قبل فوات الأوان".

وعُقد في العقبة وشرم الشيخ اجتماعان خُماسيان في 26 فبراير/شباط و19 مارس/آذار، ضمّا الولايات المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وفلسطين بهدف تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على الأقصى والمعتكفين والمصلين"، واعتبرته "تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع".

ووصفت اقتحام الأقصى بأنه "جريمة حقيقية ومساس بقدسية المسجد وباحاته وحرمة شهر رمضان المبارك".

كما أدانت "عمليات الاقتحام الاستفزازية المستمرة للأقصى وباحاته من المستوطنين المتطرفين، والدعوات التحريضية المتواصلة لتكثيف حشد المقتحمين".

بدورها، قالت حركة حماس، إن الاعتداء الإسرائيلي على "المعتكفين بالمسجد الأقصى جريمة ضد حرية العبادة وحلقة ضمن مسلسل مستمر من العدوان على المصلين والأقصى".

وأضاف المتحدث باسم الحركة محمد حمادة، في بيان، إن "الشعب سيدافع عن حقه في الصلاة والاعتكاف بالأقصى في كل الأوقات والوسائل".

من جانبها، أدانت حركة "الأحرار" الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه، قائلة: "ما جرى هو عدوان وجزء من الحرب المعلنة من الاحتلال على شعبنا".

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن "اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المرابطين فيه لن يفلح في شرعنة وجودهم على هذه الأرض".

ودعت في بيان، الفلسطينيين إلى "النفير العام وشد الرحال للقدس والأقصى والتصدي للإجرام المتواصل".