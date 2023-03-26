سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | أردوغان يزور مركز تصنيع مسيّرات “بيرقدار قزيل إلما” و“بيرقدار TB3"
أجرى الرئيس أردوغان زيارة لمركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا الوطنية، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".في ولاية إسطنبول، والتقط صوراً تذكارية أمام طائرتي “بيرقدار قزيل إلما” و“بيرقدار تي بي3" المسيرتين.
صور | أردوغان يزور مركز تصنيع مسيّرات “بيرقدار قزيل إلما” و“بيرقدار TB3"
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيّرات "بيرقدار" / صورة: AA
26 مارس 2023

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".

وأجرى أردوغان الزيارة، الأحد، لمركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول، حسب مراسل الأناضول.

والتقط أردوغان صوراً تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما" و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.

ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع تويتر.

و"بيرقدار قزل إلما"، أول طائرة مقاتلة تركية بلا طيار، جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، اجتازت "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار "تعريف النظام" وذلك في ثاني تحليق لها وفق بيان صادر عن شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us