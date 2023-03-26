زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".

وأجرى أردوغان الزيارة، الأحد، لمركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول، حسب مراسل الأناضول.

والتقط أردوغان صوراً تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما" و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.

ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع تويتر.

و"بيرقدار قزل إلما"، أول طائرة مقاتلة تركية بلا طيار، جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، اجتازت "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار "تعريف النظام" وذلك في ثاني تحليق لها وفق بيان صادر عن شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.