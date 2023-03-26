قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت، الأحد، مجمعين سكنيين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وكتب يرماك في رسالة نشرها على حسابه عبر تطبيق التواصل "تليغرام" إن "الروس نفذوا هجوماً صاروخياً على مبنيين سكنيين، فيما يواصلون قصف مدينة أفدييفكا التابعة لإقليم دونيتسك".

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء القصف، حسب المصدر نفسه.

وأسفرت الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الثاني حتى الآن عن مقتل 8 آلاف و317 مدنياً وإصابة 13 الفاً و892 آخرين، وفقاً لأحدث أرقام أممية.

إلى ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي، الأحد، بيلاروس من "استضافة أسلحة نووية روسية".

وكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر تويتر، إن "استضافة بيلاروس لأسلحة نووية روسية سيعني تصعيداً غير مسؤول وتهديداً للأمن الأوروبي".

وأضاف: "ما يزال بإمكان بيلاروس وقف ذلك، هذا خيارها".

واختتم تغريدته بالقول إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد بفرض مزيد من العقوبات".

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس المجاورة.

وفي لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، عزا بوتين قراره إلى إعلان بريطانيا عزمها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب.

وأوضح أن موسكو "نشرت بالفعل في بيلاروس، 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية".​​​​​​​

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.