سياسة
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أردوغان: هدفنا بناء 319 ألف مسكن في منطقة الزلزال خلال عام
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجدّد عزم بلاده إنشاء 319 ألف وحدة سكنية للمتضررين في مناطق الزلزال جنوبي البلاد، موضحاً أنه بعد شهر ونصف من الكارثة انتظمت الأعمال الإغاثية وتسارعت وتيرة إزالة الأنقاض.
أردوغان: هدفنا بناء 319 ألف مسكن في منطقة الزلزال خلال عام
أردوغان: بعد شهر ونصف من الزلزال انتظمت الأعمال الإغاثية وتسارعت وتيرة إزالة الأنقاض / صورة: AA
26 مارس 2023

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده إنشاء 319 ألف وحدة سكنية للمتضررين في مناطق الزلزال جنوبي البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمأدبة إفطار مع متضرري الزلزال، في سكن الطلاب التابع لوزارة الشباب والرياضة، في منطقة كوجوك تشكمجه بإسطنبول.

وأكد الرئيس التركي أنّ هدفهم النهائي بناء 650 ألف وحدة سكنية مع مرافقها التجارية وبنيتها التحتية لمتضرري الزلزال.

وأوضح أنه بعد شهر ونصف من الزلزال انتظمت الأعمال الإغاثية وتسارعت وتيرة إزالة الأنقاض.

واستنفرت الحكومة التركية، حسب أردوغان، وزاراتها ومؤسساتها كافة من أجل مساعدة متضرري الزلزال وإزالة آثاره والنهوض بالمنطقة من جديد.

وأشاد أردوغان بهبة الشعب التركي في نجدة المتضررين من الزلزال وكذلك بالدول التي مدّت يد العون.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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