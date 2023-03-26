أغلق آلاف الإسرائيليين الأحد شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد قانون الإصلاحات القضائية، في تل أبيب أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجاً على إقالة غالانت.

وهتف المتظاهرون: "بيبي (كنية نتنياهو ) يفعل ما يشاء، ونحن كذلك"، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة في الاحتجاج، حسب الصحيفة.

وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وجاءت الإقالة على خلفية مطالبة غالانت حكومة نتنياهو، بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وفق إعلام محلي.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.