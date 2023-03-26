سياسة
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نتنياهو يُقيل وزير الدفاع والآلاف يغلقون شوارع بتل أبيب احتجاجاً على القرار
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، على خلفية مطالبة الأخير الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، فيما أغلق آلاف الإسرائيليين، شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قرار الإقالة.
نتنياهو يُقيل وزير الدفاع والآلاف يغلقون شوارع بتل أبيب احتجاجاً على القرار
Protests against Israel's judicial overhaul and dismissing the defense minister, in Tel Aviv / صورة: Reuters
26 مارس 2023

أغلق آلاف الإسرائيليين الأحد شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد قانون الإصلاحات القضائية، في تل أبيب أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجاً على إقالة غالانت.

وهتف المتظاهرون: "بيبي (كنية نتنياهو ) يفعل ما يشاء، ونحن كذلك"، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة في الاحتجاج، حسب الصحيفة.

وفي وقت سابق الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وجاءت الإقالة على خلفية مطالبة غالانت حكومة نتنياهو، بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وفق إعلام محلي.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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