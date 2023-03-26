سياسة
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كرواتيا تدخل حقبة جديدة بالانضمام رسمياً إلى منطقة شنغن واليورو
انضمت كرواتيا رسمياً إلى منطقة شنغن، إذ بدأت رسمياً التخلي عن عملتها المحلية الكونا واستخدام اليورو فيما سيكون بإمكان الكروات التنقل داخل المنطقة من أجل العمل في بلدان أخرى دون تأشيرة.
كرواتيا تدخل حقبة جديدة بالانضمام رسمياً إلى منطقة شنغن واليورو
الاتحاد الأوروبي يقبل رسمياً انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو / صورة: AA
26 مارس 2023

انضمت كرواتيا رسمياً الأحد إلى منطقة شنغن، وهي فرصة تمكنها من زيادة نشاط قطاعها السياحي إذ سيجري التعامل الآن مع الطائرات، التي تسافر من وإلى كرواتيا داخل فضاء شنغن على أنها رحلات داخلية.

وبموجب القرار الجديد، سيكون بإمكان المواطنين في كرواتيا التنقل داخل منطقة شنغن من أجل العمل في بلدان أخرى، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يعبر أكثر من 3 ملايين شخص حدوداً دولية في المنطقة بشكل يومي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على السماح لكرواتيا بالدخول إلى فضاء شنغن، فيما طُلب من كل من بلغاريا ورومانيا الانتظار لفترة أطول قبل السماح بانضمامهما إلى فضاء السفر الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين اقتصاد البلاد، وتزيد قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

يذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي عام 2013.

وتضم منطقة شنغن 26 بلداً، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا) ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.

واتفاقية "شنغن"، التي وُقعت في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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