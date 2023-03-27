سياسة
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الأول منذ اتفاق بكين.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يعقدان لقاء خلال رمضان
اتفق وزير خارجية السعودية مع نظيره الإيراني على عقد لقاء بينهما في رمضان الجاري ليكون أول لقاء بين الوزيرين منذ اتفاق بكين بين السعودية وإيران في 10 مارس/آذار الجاري.
الأول منذ اتفاق بكين.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يعقدان لقاء خلال رمضان
الأول منذ اتفاق بكين.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يعقدان لقاء خلال رمضان / صورة: AA
27 مارس 2023

اتفق وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الاثنين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء بينهما خلال شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، في ثاني اتصال بينهما خلال أقل من أسبوع.

وأفادت الخارجية السعودية بأن "الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران".

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي "عدداً من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي وُقِّع عليه في الصين"، دون توضيح تفاصيلها.

ووفق البيان "اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي"، دون تحديد موعد بعينه.

وسيكون هذا أول لقاء بين الوزيرين منذ اتفاق بكين بين السعودية وإيران في 10 مارس الجاري.

وفي 23 مارس الجاري اتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي على "عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين"، وفق بيان وقتها صادر عن الخارجية السعودية.

وفي 10 مارس الجاري أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت السعودية علاقاتها مع إيران إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر لإدانته بتهم منها "الإرهاب".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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