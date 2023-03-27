قالت صحيفة عبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش، في وقت متأخر ليلة الأحد-الاثنين، بحث تجميد خطة الإصلاح القضائي التي تروج لها حكومته، على خلفية تظاهرات حاشدة تشهدها البلاد إثر إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضافت هآرتس أن هذه الخطوة من المرجح أن تثير حال اتخذت انشقاقات في الائتلاف الحاكم، بما في ذلك داخل الليكود نفسه بقيادة نتنياهو.

وأعرب وزير الصناعة والاقتصاد نير بركات (ليكود) عن دعمه لوقف الخطة الحكومية. وقال بركات على ما نقلت هيئة البث الرسمية: "سأدعم رئيس الوزراء بقرار التوقف وإعادة حساب المسار. الإصلاح ضروري وسننفذه ولكن ليس على حساب حرب أهلية".

وأكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار (ليكود) أنه سيدعم نتنياهو حال قرر وقف حزمة التشريعات الخاصة بخطة إصلاح القضاء في الكنيست.

من جانبه قال وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي: "كنا مخطئين، يجب التوقف الآن"، على ما نقلت صحيفة معاريف العبرية.

في المقابل عبر وزير العدل ياريف ليفين (ليكود) عن رفضه وقف خطة إصلاح القضاء مهدداً بالاستقالة حال اتخذ نتنياهو القرار، حسب المصدر ذاته، فيما أعرب رئيس حزب شاس أرييه درعي عن دعمه لتجميد الخطة.

وقال حزب يهدوت هتوراه إنه سيدعم "رئيس الوزراء وقراراته"، في المقابل أعلن حزب قوة يهودية المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير أنه لن يدعم هذا التوجه.

من جانبه طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين بوقف خطة الحكومة للإصلاح القضائي فوراً.

وجاءت مطالبة هرتسوغ في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه إلى الأناضول بعد احتجاجات ليلية شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين في مختلف أنحاء البلاد ضد خطة الحكومة.

وقال هرتسوغ: "شاهدنا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية، أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف: المشاعر صعبة ومؤلمة. الأمة كلها تنبض بقلق عميق".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً مع قادة الائتلاف صباح الاثنين لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع.

فقد السيطرة على المتظاهرين

واقتحم آلاف الإسرائيليين مساء الأحد سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، احتجاجاً على إقالته وزير الدفاع يوأف غالانت. وفي شار ع أيالون وسط مدينة تل أبيب أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية، تعبيراً عن احتجاجهم ضد إقالة غالانت، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت. فيما قال مسؤول كبير بالشرطة إنهم فقدوا السيطرة على المتظاهرين في تل أبيب.

كما أغلق آلاف المتظاهرين شارعاً رئيسياً في مدينة بئر السبع (جنوب)، احتجاجاً على إقالة غالانت، وفق الصحيفة ذاتها.

وقررت الجامعات في إسرائيل تعطيل الدراسة الاثنين. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن "رؤساء الجامعات الأكاديمية في إسرائيل قرروا تعطيل الدراسة في الجامعات، الاثنين، احتجاجاً على عدم وقف الإصلاحات القضائية".

ونقلت الصحيفة عن رؤساء الجامعات قولهم: "سنوقف الدراسة في جميع الجامعات الأكاديمية في إسرائيل، على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر".

ودعا رؤساء الجامعات رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي "لوقف الإصلاحات القضائية على الفور، وبشكل فوري"، حسب المصدر ذاته.

وأقال نتنياهو، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير السبت الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.