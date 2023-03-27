سياسة
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وسيول تندد بالعملية "الاستفزازية"
أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخين باليستيين قبالة شبه الجزيرة الكورية. فيما دعت سيول للوقف الفوري لهذه العمليات الاستفزازية.
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين وسيول تندد بالعملية "الاستفزازية"
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيرَي المدى / صورة: AFP
27 مارس 2023

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح الاثنين، في أحدث سلسلة من عمليات الإطلاق التي تأتي وسط تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين أطلقا من مقاطعة هوانغهاي الشمالية الساعة 7:47 صباحاً (22:47 ت.غ) وقطعا مسافة بلغت نحو 370 كيلومتراً.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن خفر السواحل الياباني قوله إن الصاروخين سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وندد جيش كوريا الجنوبية "بقوة" بعملية الإطلاق ووصفها بأنها استفزاز خطير ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعا لوقف فوري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "سنراقب من كثب الأنشطة المختلفة لكوريا الشمالية ونحافظ على وضع الاستعداد القوي على أساس القدرة على الرد بشكل كبير على أي استفزازات" مضيفة أنها ستواصل التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة كما هو مقرر لها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه أمر المسؤولين بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعملية الإطلاق والتأكد من سلامة الطائرات والسفن.

وهذا الإطلاق هو الأحدث بسلسلة التجارب التي تجريها كوريا الشمالية على الأسلحة والتي شملت إطلاق صواريخ كروز الأربعاء في تجربة قالت بيونغيانغ إن الهدف منها كان التدريب على هجمات نووية تكتيكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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