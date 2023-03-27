أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن شعب بلاده سيتغلب على الآلام الناجمة عن كارثة زلزال 6 فبراير/شباط الماضي جنوبي البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال مشاركته ببرنامج إفطار رمضاني أقيم بمدينة إسطنبول لمواطنين قادمين من مناطق ضربها الزلزال.

وقال شنطوب إن "آلام ومعاناة المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر هي آلام ومعاناة مشتركة بالنسبة إلى جميع أفراد الشعب التركي".

وأشار إلى أن تركيا تعرضت لكارثة "كبيرة جداً"، وأنها استنفرت جميع إمكاناتها منذ اللحظات الأولى سواء على مستوى الشعب أو الدولة.

وشدّد على أن الكارثة "أظهرت مشاعر الإحسان وحب الخير الموجودة في قلوب المواطنين الأتراك الذين سارعوا لإغاثة المتضررين".

وأضاف رئيس البرلمان التركي: "سنتغلب معاً على هذه الآلام الكبيرة والدمار الكبير بمشيئة الله".

وفي 6 فبراير 2023 ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.