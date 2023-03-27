سياسة
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العراق.. سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تعطيل الدوام
تسببت عاصفة ماطرة الأحد في تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين بالعراق.
العراق.. سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تعطيل الدوام
عاصفة مطيرة بالعراق - متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي / Others
27 مارس 2023

قررت الحكومة العراقية الأحد منح موظفيها عطلة الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نشرته الوكالة إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجَّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية".

وانتشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي العراقية صور ومقاطع مصورة لما يبدو أنه شوارع غارقة في مياه المطر، في عاصفة بدأت الأحد.

وانتشر على تويتر بعض المقاطع المصورة لقول البعض إن حبات البرد تسببت في تكسير زجاج السيارات.

فيما قالت هيئة الأنواء الجوية العراقية إن "موجة الأمطار ستستمر حتى مساء الاثنين، وستكون غزيرة إلى متوسطة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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