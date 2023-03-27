سيستطيع عشاق الفلك متباعة منظر سماوي مذهل الجمعة عندما تصطف خمسة كواكب تحت القمر في حدث يسمى "المحاذاة" أو "موكب الكواكب". وستشمل المحاذاة عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وأورانوس.

ونقلت شبكة PBS عن كاميرون هوملز عالم الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا قوله إن "العرض سيكون مرئياً بشكل كبير يوم الجمعة"، مضيفاً أن "مثل هذه المحاذاة تظهر كل بضع سنوات أو نحو ذلك، وسيكون جزء كبير منها مرئياً بالعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية ذات التلوث الضوئي الكبير، ويمكن رصده عبر نصفَي الكرة الشمالي والجنوبي".

كما نصح هوملز بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة على الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، عندما تكون خطوط غروب الشمس الملونة لا تزال موجودة وتتحول إلى اللون الأزرق الداكن، ولكن ليس الأسود.

وأسهل كوكب يمكن اكتشافه هو كوكب الزهرة، وغالباً ما يشار إليه باسم "نجم المساء"، لأنه ألمع جسم في سماء الليل بجانب القمر.

وجدير بالذكر أن أورانوس قرب كوكب الزهرة، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب مشاهدة الكوكب البعيد من دون منظار أو تلسكوب إلا إذا كان الشخص يشاهد من موقع من دون تلوث ضوئي.

وتحت كوكب الزهرة وأورانوس سيكون المشتري وعطارد، يحومان فوق الأفق مباشرة.

ومشاهدة عطارد قد تكون صعبة أيضاً من دون معدات خاصة، لأن وهج الشمس يمكن أن يطغى على الكوكب. ولكن بالنسبة إلى المراقبين الحذرين سيكون كلا الكوكبين مرئياً لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد غروب الشمس، كما قال هوملز.

أما المريخ فسيكون على خط مستقيم من كوكب المشتري وعطارد والزهرة وأورانوس والقمر ويسهل تمييزه بسبب لونه البرتقالي المميز. وقال هوملز إن جميع الكواكب ستظهر "مثل اللؤلؤ على قلادة" عبر سماء الليل.