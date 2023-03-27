قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجَّل المؤتمر الصحفي الذي كان يعتزم فيه تجميد "الإصلاحات" القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحكومي.

ومساء الأحد نزل عشرات آلاف إلى الشوارع في تل أبيب إثر إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه بعدما دعا علناً السبت لتعليق الإصلاح معرباً عن خشيته على أمن إسرائيل.

إضرابات تشل البلاد

من جانبه أعلن رئيس نقابة العمال في مطار بن غوريون بينشاس إيدان عن وقف فوري لمغادرة الطائرات في إطار الاحتجاج على خطط الحكومة للإصلاح القضائي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: "منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن إيدان: "لقد أمرت بوقف عمليات الإقلاع في المطار على الفور". ولم يحدد إيدان سقفاً زمنياً للإضراب.

ولوّح رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت" أرنون بار دافيد الاثنين بإطلاق إضراب عام إذا لم يتراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خطة الإصلاح القضائي.

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية عن بار دافيد قوله في مؤتمر صحفي بحضور رؤساء الاقتصاد: "هذا هو الوقت المناسب لكي نقول كلمتنا، يوجد حد لما يمكنك الوقوف به".

وأضاف: "حاولت تجنب الإضراب والإغلاق، لكن لا يمكننا البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب".

ونقل عنه موقع "تايمز أوف إسرائيل" قوله في ذات المؤتمر: "نحن جميعاً قلقون بشأن مصير إسرائيل، ومعاً نقول، كفى.. في حال الإضراب ستغلق المراكز التجارية والمصانع".

وأورد الموقع: "قال بار ديفيد إن الإضراب سيبدأ في أقرب وقت، إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم وقف الإصلاح القضائي".

وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.