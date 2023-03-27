سياسة
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الأكبر منذ عقود.. آلاف عمال النقل في ألمانيا ينظمون إضراباً لتحسين الأجور
بدأ عشرات آلاف عمال النقل في ألمانيا الاثنين إضراباً هو الأكبر منذ عقود للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. وأُلغيت مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في عموم البلاد، بما في ذلك أكثر المطارات ازدحاماً في فرانكفورت وميونيخ.
الأكبر منذ عقود.. آلاف عمال النقل في ألمانيا ينظمون إضراباً لتحسين الأجور
الأكبر منذ عقود.. آلاف عمال النقل في ألمانيا ينظمون إضراباً لتحسين الأجور / صورة: AFP
27 مارس 2023

بدأ عشرات آلاف عمال النقل في ألمانيا الاثنين إضراباً هو الأكبر منذ عقود للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

وتوقف العمل في شبكة المواصلات الألمانية بشكل شبه كامل صباح الاثنين بسبب الإضراب عن العمل الذي قررته أكبر نقابتَي عمال في البلاد.

وأُلغيت مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في عموم البلاد، بما في ذلك أكثر المطارات ازدحاماً في فرانكفورت وميونيخ.

كما ألغت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" جميع رحلات القطارات ذات المسافات الطويلة ومعظم الخدمات الإقليمية المقررة اليوم الاثنين.

وانضم إلى الإضراب أيضاً سائقو قطارات "المترو" و"الترام" في 7 ولايات فيدرالية، بما في ذلك بافاريا وشمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

في وقت سابق دُعي موظفو كل قطاع النقل في ألمانيا إلى إضراب الاثنين للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في إطار من التضخم القوي كما أعلنت النقابات الخميس.

وقالت نقابتا "Ver.di" و"EVG" (فيردي واي في جي) في مؤتمر صحفي في برلين إن موظفي المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي مدعوون إلى "يوم توقف كامل عن العمل".

وتطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور على التوالي 10.5% لفيردي و12% لاي في جي للتعويض عن آثار التضخم.

وهي مطالب رُفضت خلال جلسات التفاوض الأسابيع الأخيرة من ممثلي أصحاب العمل وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

وتقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو/أيار 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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