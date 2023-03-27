سياسة
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تركيا تعلن عودة نحو 60 ألف سوري إلى بلادهم طوعاً عقب الزلازل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلازل. وشدّد على أنّ حدود بلاده مع سوريا مضبوطة وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.
تركيا تعلن عودة نحو 60 ألف سوري إلى بلادهم طوعاً عقب الزلازل
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في أثناء جولة أجراها برفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلازل جنوب شرقي البلاد / صورة: AA
27 مارس 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلازل.

جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش جولة يجريها برفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلازل جنوب شرقي البلاد.

وشدّد وزير الدفاع التركي على أنّ حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.

كما أدان أقار بشدة التطاول على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك، ووصف الاعتداء بأنه "جريمة كراهية ومقزز ولا يمكن قبوله".

والجمعة أقدمت مجموعة متطرفة على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى Patrioterne Gar Live (Patriots Live) التي بثت الاعتداء مباشرة عبر حسابها على فيسبوك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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