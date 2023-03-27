قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلازل.

جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش جولة يجريها برفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلازل جنوب شرقي البلاد.

وشدّد وزير الدفاع التركي على أنّ حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني.

كما أدان أقار بشدة التطاول على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك، ووصف الاعتداء بأنه "جريمة كراهية ومقزز ولا يمكن قبوله".

والجمعة أقدمت مجموعة متطرفة على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى Patrioterne Gar Live (Patriots Live) التي بثت الاعتداء مباشرة عبر حسابها على فيسبوك.