سياسة
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بريطانيا تحظر بيع غاز الضحك
أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها تعتزم قريباً حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ"غاز الضحك" التي تحظى بشعبية متزايدة. وتسعى الحكومة لحصر بيع هذه العبوات "للأغراض المناسبة".
بريطانيا تحظر بيع غاز الضحك
يدخل غاز الضحك في استعمالات مشروعة واسعة لا سيما بوصفه مادة دافعة في آلات توزيع الكريمة المخفوقة / صورة: AP
27 مارس 2023

أعلنت الحكومة المحافظة في بريطانيا الأحد أنها تعتزم قريباً حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ"غاز الضحك" التي تحظى بشعبية متزايدة.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية الأحد: "أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة رأى هذه العلب الفضية الصغيرة".

وأضاف الوزير أن المستخدمين "لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضاً مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع".

وتابع مايكل غوف: "لهذا السبب نحتاج إلى تضييق الخناق على المظاهر الجديدة لتعاطي المخدرات، وعبوات غاز الضحك هذه آفة متنامية".

وتسعى الحكومة لحصر بيع هذه العبوات "للأغراض المناسبة". ويُستخدَم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي مخدراً، وأيضاً في شفاطات المطبخ. كما يدخل غاز الضحك في استعمالات مشروعة واسعة لا سيما بوصفه مادة دافعة في آلات توزيع الكريمة المخفوقة

في نوفمبر/تشرين الثاني حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة "مقلقة" في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.

هذه الشعبية المتزايدة، خصوصاً بين الشباب، مردها بشكل رئيسي إلى توافر هذه المادة بسهولة وسعرها المنخفض. ويُعرف هذا الغاز بآثاره النفسية على المدى القصير، بعد ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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