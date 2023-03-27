قال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى الاثنين، إن حكومة بلاده أقرّت إصدار تأشيرة متعددة الاستخدام لمدة 5 سنوات، ضمن جهود لتعزيز صناعة السياحة الوافدة.

وذكر الوزير المصري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه "اتُّفق على إصدار تأشيرة دخول متعددة الاستخدام لمدة 5 سنوات، على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيُعلَن بدء تفعيلها قريباً".

وأقرّ الوزير رزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياحة الإيرانية، إلى جانب تسهيلات أخرى لحَمَلة الجنسيات الصينية والهندية والمغربية والجزائرية.

وقال: "في مصر جهود للنهوض بصناعة السياحة، منها التسهيلات والتيسيرات للحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر".

وبلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مصر خلال 2022 قرابة 11.7 مليون سائح وسائحة، مع توقعات بنموّ السياحة الوافدة إلى القاهرة بنسبة 28 في المئة خلال 2023.

وحسب الوزير، فإن السوق الصينية ضمن الأسواق الواعدة، ويمكن للصينيين الوافدين إلى مصر الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من منافذ الدخول والمطارات المصرية، حتى في حال التوافد الفردي".

وزاد: "التسهيلات الجديدة للتأشيرة السياحية لمصر ستشمل أيضاً الوافدين من العراق والهنود حاملي الإقامة في دول الخليج، وتأشيرات شنغن، والوافدين من دول أمريكا واليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا".

وعن السياحة الإيرانية قال عيسى خلال المؤتمر، إن مواطنيها سيحصلون على تأشيرات السياحة عند وصولهم إلى المطارات جنوبيّ سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة حصول السائح الإيراني القادم إلى مصر على تأشيرة، إن كان قادماً ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

وتحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي"، دون تقديم أرقام من جانب الوزير.

وقال: "على الرغم من انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فقد شهدت في المقابل زيادة كبيرة من دول أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا".