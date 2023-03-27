أصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، خلال اقتحام الجيش مخيم بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، أن "4 فلسطينيين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، واثنين آخرَين أُصيبا بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم عقبة جبر، جنوبي مدينة أريحا".

وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل المواطن وائل عوضات المقيطي قبل اعتقاله، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات".

وقتل الجيش الإسرائيلي رأفت وإبراهيم عوضات خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن "مستعربين (جنوداً متنكرين في زيّ مدني فلسطيني) سبقوا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم".

وأوضحت أن الجيش انسحب من المدينة والمخيم في الوقت الراهن، فيما لم يصدر عن الجيش تعليق فوري حول هذه العملية حتى الساعة 14:45ت.غ.

بدوره أفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عدوانها على مخيم عقبة جبر المواطن وائل عبد الحافظ عوضات (52 عاماً)".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حصيلة حالات الاعتقال في محافظة أريحا بلغت منذ مطلع العام الجاري نحو 90، وتركزت غالبيتها في مخيم عقبة جبر.

وتتصاعد التوترات بحدّة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات الفلسطينية.