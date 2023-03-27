قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية ستسلم متضرري الزلازل 319 ألف منزل خلال عام واحد.

كلام أردوغان جاء في كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع سكني لمتضرري الزلازل في ولاية أدي يمان جنوبيّ البلاد.

وأضاف أردوغان: "منذ أول أيام الزلازل نقدّم الدعم والدفعات المالية المختلفة للعائلات المتضررة".

وتابع: "قدّمنا 10 آلاف ليرة لكل عائلة متضررة من الزلازل، كما قدّمنا 100 ألف ليرة لكل من فقد أحد أقربائه لتغطية احتياجاتهم العاجلة، إضافة إلى دعم للإيجار".

وواصل: "كما ندعم الإنتاج والعودة بقطاع الإنتاج إلى سابق عهده عبر دعم الصناعيين والتجار، وسنواصل تقديم أنواع الدعم كافّةً لهم".

وأكد أردوغان أنه لا دولة في العالم بإمكانها إنشاء منازل بالسرعة التي تنوي تركيا إنجاز الأمر بها.

وشدّد على أنه "لن نتخلى عن أحد من مواطنينا ممّن تهدمت بيوتهم أو تضررت، وسنوفّر لهم المساكن التي يكونون فيها آمنين مطمئنين".

وقال: "نعمل بدأب لتلبية الاحتياجات العاجلة لمتضرري الزلازل"، مضيفاً: "سنؤمّن مأوىً جديداً لكل مواطن تَضرَّر من الكارثة".

وأوضح أردوغان أن حكومته تعتزم تسليم 319 ألف منزل خلال عام واحد، مشيراً إلى أن عدد المباني التي وُضِع حجر أساسها حتى الآن تجاوز 56 ألفاً، إضافة إلى 23 ألف منزل ريفي.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.