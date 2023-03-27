سياسة
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مدير وكالة الطاقة الذرية وزيلينسكي يزوران مواقع قرب خط الجبهة في زابوريجيا
التقى المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، التي تسيطر عليها جزئياً القوات الروسية، حسبما أعلن في تغريدة.
مدير وكالة الطاقة الذرية وزيلينسكي يزوران مواقع قرب خط الجبهة في زابوريجيا
غروسي وزيلينسكي يزوران مواقع قرب خط الجبهة في زابوريجيا / صورة: Reuters
27 مارس 2023

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة زابوريجيا التي تشهد اشتباكات مكثفة والتقى الجنود.

وأفاد مكتب الرئاسة في بيان الاثنين، أن زيلينسكي أجرى زيارة عمل لمنطقة زابوريجيا.

والتقى زيلينسكي جنوداً أوكرانيين يخدمون في المواقع الأمامية بالمنطقة، وتَلقَّى معلومات حول آخر التطورات على خط الجبهة والمعدات والذخيرة، حسب البيان.

وقال زيلينسكي في كلمته: "يشرّفني أن أكون هنا وأشكركم على حمايتكم دولتنا وجميعنا وسيادتنا ومدننا وأطفالنا"، معرباً عن ثقته بأن النصر سيكون حليفهم.

كما قدّم الرئيس الأوكراني أوسمة الدولة لعدد من العسكريين.​​​​​​​

على صعيد متصل التقى المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاثنين، زيلينسكي في زابوريجيا، حسبما أعلن في تغريدة.

ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله لغروسي خلال الزيارة: "دورك في ضمان أمن الطاقة في أوكرانيا مهمّ للغاية اليوم".

وتوجّه المسؤولان إلى موقع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في دنيبرو مسؤولة عن إمداد محطة الطاقة النووية التي تحتلّها القوات الروسية وشهدت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وأضافت الرئاسة: "أُبلِغَا الإجراءات المتخذة لحماية محطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية في حال تعرضت لهجمات جديدة" روسية، مشيرة في بيانها إلى أنّ البنية التحتية للموقع "دُمّرَت بشدة".

من ناحيته كتب غروسي على تويتر: "التقيت زيلينسكي اليوم في مدينة زابوريجيا، وتحدّثنا بشكل مثمر حول حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموظفيها"، مرفقاً بتغريدته صورة لهما.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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