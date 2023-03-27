سياسة
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البيت الأبيض: بايدن يعرب لنتنياهو عن قلق إدارته إزاء الأحداث في إسرائيل
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب "مباشرة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت "الحاجة الملحّة إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق الديمقراطية".
البيت الأبيض: بايدن يعرب لنتنياهو عن قلق إدارته إزاء الأحداث في إسرائيل
بايدن يعرب لنتنياهو عن قلق إدارته إزاء الأحداث في إسرائيل / صورة: Reuters
27 مارس 2023

كشف البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب "مباشرة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

وقال منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريحات صحفية، إن إدارة بايدن "قلقة للغاية من التطورات الأخيرة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن بايدن نقل لنتنياهو "مباشرة" قلق إدارته، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت "الحاجة الملحَّة إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق الديمقراطية".

في السياق نفسه أشار كيربي إلى أن بايدن استبعد أن تنخرط إسرائيل في أي نوع من الحرب الأهلية.

وتابع: "بايدن ليس قلقاً من دخول إسرائيل في حرب أهلية".

ومساء الاثنين تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييداً لخطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حادّ.

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات آلاف المتظاهرين ضدّ الإصلاح مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقرّ إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق ذات المصدر.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضدّ خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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